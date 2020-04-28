Апрель 28th, 2020

Обнаженные девушки заворачиваются в платья из одеяла на карантине

Карантин — лучшее время для обновления контента в соцсетях. Люди придумывают необычные образы и запускают новые челленджи в Инстаграме.

Блестящая идея быстро пришлась по вкусу пользовательницам соцсети по всему миру. Девушки облачаются в покрывала, делая из них подобие платья. Смотрите самые эффектные образы в нашем материале.



От скуки пользователи соцсетей начинают придумывать новые тренды и челленджи. Недавно девушки делали фотографии в подушках, а сейчас наряжаются в одеяла. Они заворачиваются в покрывала, закрепляя их на талии с помощью пояса, и в результате получается подобие платья со шлейфом. Некоторые пользовательницы умудряются соединить в одном образе две главных «детали сезона» — и одеяло, и подушку.

Женщины дополняют оригинальные наряды украшениями, аксессуарами и туфлями на высоких каблуках. Ну, чем не наряд для красной дорожки?

