Апрель 28th, 2020

Новая обнаженная фотосессия Даши Астафьевой вызвала удивление поклонников

Популярная украинская актриса и певица Даша Астафьева, которая ранее обнажилась перед объективом Сони Плакидюк, снова решила порадовать поклонников на карантине. Знаменитость оголила грудь перед камерой этого же фотографа.

На пикантных снимках Даша позирует абсолютно обнаженной, прикрываясь тюлью.

Под опубликованными кадрами Астафьева назвала Соню Плакидюк гением. Подписчики в свою очередь забросали звезду комментариями с восхищением. Многие поклонники Даши считают ее одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса.

«Роскошь, которая проявляется в каждом взгляде… И, каждая встреча – на миллион. Я всегда говорю, что фотосессии с гениями бесценны! Важно, кто на тебя смотрит, и как тебя видят. Человек может посмотреть на тебя через самую дорогую линзу в мире, но у него будет червячок внутри, который всегда все прекрасное преломляет.

А могут быть случайные, неудержимые кадры, продолжительностью 17 минут, которые навсегда. И бесценны», – написала Даша Астафьева.