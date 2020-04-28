Апрель 28th, 2020

Нацистские сокровища ,найденные в шахте Меркерс ,оценены в 500 тысяч долларов

По мере того как войска союзников продвигались вглубь Германии, они все чаще наталкивались на целые склады различных ценностей, устроенные гитлеровцами в шахтах, старинных замках, концентрационных лагерях, коллекторах городской канализации, в подвалах частных компаний, различных правительственных учреждений, промышленных предприятий.

На железнодорожных путях стояли брошенные составы, нагруженные золотом, валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами и камнями и другими активами. Было очевидно, что дальнейшее наступление только увеличит количество подобных находок.

Поэтому уже в 1944 году в армиях западных союзников начали создаваться специальные подразделения, в задачу которых входил поиск и эвакуация тайников с ценностями, принадлежащих нацистам. Им предстояло проверить все слухи о подобных тайниках, что зачастую приводило к колоссальной, но бесплодной потере времени и сил.

Однако, наряду со слухами о мнимых складах нацистских ценностей, было обнаружено и огромное количество тайников вполне реальных. Их находили на всем пространстве от Гамбурга до Вены. Большинство этих тайников содержало от одного до нескольких тысяч объектов.

А 8 апреля 1945 года американские солдаты натолкнулись на одно из главных хранилищ Третьего рейха, устроенное в шахте калийной соли близ Меркерса (Тюрингия), штольни которой протянулись на 48 км. Позже специалисты установили, что здесь было собрано около 80 % всего золотого запаса Рейхсбанка!

На большой глубине, в секретной пещере, отгороженной от остальных подземных галерей сложенной из камней фальшивой стенкой, хранились 8527 золотых слитков общим весом около 100 тонн, 3682 мешка с рейхсмарками на сумму 2,76 миллиардов, 80 мешков с иностранной валютой, 63 ящика с серебряными слитками, 6 слитков платины, 8 мешков золотых колец.

Самой ужасной находкой стала «добыча» палачей из СС – 207 мешков и чемоданов, наполненных ювелирными украшениями, столовым серебром, золотыми оправами от очков, зубными коронками, часами и портсигарами, конфискованными у уничтоженных гитлеровцами узников концлагерей.

Общий вес одних только драгоценных и полудрагоценных камней, изъятых из шахты Меркерс, составил более тонны. Здесь же хранились банковские документы и около 400 тонн документов германского Патентного бюро. Для перевозки ценностей, изъятых из шахты Меркерс, потребовалось 13 железнодорожных платформ, а для перегрузки, продолжавшейся 72 часа – 20 грузовиков.

Эксперты из казначейства США в июне 1945 года оценили общую стоимость сокровищ шахты Меркерс в 500 миллионов долларов (в тогдашних ценах). 300 миллионов из этого количества составляло золото (главным образом в слитках и монетах) и другие драгоценные металлы.