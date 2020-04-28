Апрель 28th, 2020

Настя Каменских рассказала поклонникам,как правильно мечтать

Настя Каменских старается проводить время на карантине с максимальной пользой. Настя регулярно занимается спортом и уже добилась не плохих результатов. Она заметно постройнела и стала выглядеть более подтянутой. Так же Настя часто дает советы по питанию и распорядку дня.А сейчас девушка решила пойти дальше и посоветовала своим поклонникам как правильно ставить перед собой цели и добиваться их.

«В сегодняшнем посте в своем блоге я поделилась важными советами, как правильно формулировать свои цели и мечты, чтобы они воплощались в реальность. А ещё о важности 90 дней в реализации целей и о правиле 72 часов. Если ваши цели часто остаются только на бумаге и вам сложно доводить их до конца, смотрите и читайте новый пост », — посоветовала певица.



Тем временем, многие принялись комментировать публикацию артистки. Одни принялись оставлять комплименты в адрес Насти, расхвалив ее фото, а также поблагодарив за информацию. Другие же упрекнули исполнительницу, указав, что к нее очень легкая жизнь. «Дома сидеть с кучей возможностей, конечно, это не на фабрике работать», «Красивая и очень нежная», «Бегу читать», — писали в комментариях люди