Апрель 28th, 2020

Настасья Сумбурская,оправдывающая «подзатыльники» женщине,сама стала жертвой домашнего насилия

История с Региной Тодоренко ,которая не осторожно высказалась по поводу домашнего насилия и практически сломала себе карьеру получила неожиданное продолжение.

На защиту Регины стала актриса Сумбурская.

«Понеслась! Затравили Тодоренко, за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били, и значит я тоже имею право высказаться», — написала актриса.

По словам Самбурской, ситуации, «когда тебе морду бьет мужчина», нет оправдания. Но, если женщина изо дня в день, неделями и годами «выносила мозг человеку» и «в итоге получила подзатыльник», то она «чертова психопатка», поэтому это всего лишь «успокоительно средство».

И вот вчера на странице Настасьи появилось видео,на котором она вся в слезах рассказывает,что на нее поднял руку ее молодой человек.

«Хорошо,что нос не сломал»-сказала актриса.

Сумбурская получила уникальную возможность на собственном опыте разобраться ,кто виноват,а кто не виноват когда дома бьют женщину.