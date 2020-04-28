Апрель 28th, 2020

Наконец IKEA раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек

Фрикадельки — это здорово. Но фрикадельки от ИКЕА — это просто находка! Те, кто их пробовал хотя бы раз, уже не забудет. А у тех, кому раньше не доводилось отужинать этими божественными мясными кусочками, появился шанс наконец-то их продегустировать. И что самое важное — не нарушая при этом режим самоизоляции.



Шведская компания опубликовала свой фирменный рецепт приготовления вкусных фрикаделек в домашних условиях в твиттере, и он мгновенно завирусился. И нас это нисколько не удивляет: он настолько прост, что с ним справится даже начинающий кулинар. Да и все необходимые ингредиенты не так уж трудно достать.

Ингредиенты



Для фрикаделек:

500 г говяжьего фарша;

250 г свиного фарша;

луковица;

зубчик чеснока;

100 г панировочных сухарей;

яйцо;

5 ч. л. цельного молока;

соль и перец.



Для соуса:

капля подсолнечного масла;

40 г сливочного масла;

40 г муки;

150 мл овощного бульона;

150 мл говяжьего бульона;

150 мл густых сливок;

2 ч. л. соевого соуса;

1 ч. л. дижонской горчицы.

Как готовить





Соединить два вида фарша в миске и перемешать мясо руками. Добавить мелко нарезанный лук, чеснок, сухари и яйцо, а затем снова перемешать. Добавить молоко, соль и перец.

Сформировать маленькие круглые шарики и отправить их в холодильник на два часа (чтобы они застыли и не потеряли форму во время готовки).

Поставить сковороду на средний огонь и налить на нее масло. Как только оно нагреется, выложить на него фрикадельки и обжарить их со всех сторон.

Переложить фрикадельки на противень, накрыть его крышкой или фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов при режиме «конвенция». Готовить фрикадельки полчаса.



