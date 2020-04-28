 
 
Апрель 28th, 2020

Наконец IKEA раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек

Фрикадельки — это здорово. Но фрикадельки от ИКЕА — это просто находка! Те, кто их пробовал хотя бы раз, уже не забудет. А у тех, кому раньше не доводилось отужинать этими божественными мясными кусочками, появился шанс наконец-то их продегустировать. И что самое важное — не нарушая при этом режим самоизоляции. IKEA раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек

Шведская компания опубликовала свой фирменный рецепт приготовления вкусных фрикаделек в домашних условиях в твиттере, и он мгновенно завирусился. И нас это нисколько не удивляет: он настолько прост, что с ним справится даже начинающий кулинар. Да и все необходимые ингредиенты не так уж трудно достать.

Ингредиенты


IKEA раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек Для фрикаделек:

 

    • 500 г говяжьего фарша;

 

    • 250 г свиного фарша;

 

    • луковица;

 

    • зубчик чеснока;

 

    • 100 г панировочных сухарей;

 

    • яйцо;

 

    • 5 ч. л. цельного молока;

 

    • соль и перец.

 


Для соуса:

 

    • капля подсолнечного масла;

 

    • 40 г сливочного масла;

 

    • 40 г муки;

 

    • 150 мл овощного бульона;

 

    • 150 мл говяжьего бульона;

 

    • 150 мл густых сливок;

 

    • 2 ч. л. соевого соуса;

 

    • 1 ч. л. дижонской горчицы.

 

 

Как готовить


IKEA раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек

 

    • Соединить два вида фарша в миске и перемешать мясо руками. Добавить мелко нарезанный лук, чеснок, сухари и яйцо, а затем снова перемешать. Добавить молоко, соль и перец.

 

    • Сформировать маленькие круглые шарики и отправить их в холодильник на два часа (чтобы они застыли и не потеряли форму во время готовки).

 

    • Поставить сковороду на средний огонь и налить на нее масло. Как только оно нагреется, выложить на него фрикадельки и обжарить их со всех сторон.

 

    • Переложить фрикадельки на противень, накрыть его крышкой или фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов при режиме «конвенция». Готовить фрикадельки полчаса.

 


IKEA раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек

 

      • Пока фрикадельки в духовке, приготовить знаменитый шведский соус. Для этого растопить в маленькой кастрюльке сливочное масло, насыпать в него муку и мешать в течение двух минут. Добавить в смесь бульон (овощной и говяжий), соевой соус и горчицу. Томить соус на медленном огне до загустения.
      • Полить фрикадельки соусом и подавать с гарниром из картофельного пюре или вареного картофеля.

Category: Мир, Новости ﻿
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