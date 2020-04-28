Наконец IKEA раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек

Фрикадельки — это здорово. Но фрикадельки от ИКЕА — это просто находка! Те, кто их пробовал хотя бы раз, уже не забудет. А у тех, кому раньше не доводилось отужинать этими божественными мясными кусочками, появился шанс наконец-то их продегустировать. И что самое важное — не нарушая при этом режим самоизоляции.
Шведская компания опубликовала свой фирменный рецепт приготовления вкусных фрикаделек в домашних условиях в твиттере, и он мгновенно завирусился. И нас это нисколько не удивляет: он настолько прост, что с ним справится даже начинающий кулинар. Да и все необходимые ингредиенты не так уж трудно достать.
Ингредиенты
Для фрикаделек:
- 500 г говяжьего фарша;
- 250 г свиного фарша;
- луковица;
- зубчик чеснока;
- 100 г панировочных сухарей;
- яйцо;
- 5 ч. л. цельного молока;
- соль и перец.
Для соуса:
- капля подсолнечного масла;
- 40 г сливочного масла;
- 40 г муки;
- 150 мл овощного бульона;
- 150 мл говяжьего бульона;
- 150 мл густых сливок;
- 2 ч. л. соевого соуса;
- 1 ч. л. дижонской горчицы.
Как готовить
- Соединить два вида фарша в миске и перемешать мясо руками. Добавить мелко нарезанный лук, чеснок, сухари и яйцо, а затем снова перемешать. Добавить молоко, соль и перец.
- Сформировать маленькие круглые шарики и отправить их в холодильник на два часа (чтобы они застыли и не потеряли форму во время готовки).
- Поставить сковороду на средний огонь и налить на нее масло. Как только оно нагреется, выложить на него фрикадельки и обжарить их со всех сторон.
- Переложить фрикадельки на противень, накрыть его крышкой или фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов при режиме «конвенция». Готовить фрикадельки полчаса.
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- Пока фрикадельки в духовке, приготовить знаменитый шведский соус. Для этого растопить в маленькой кастрюльке сливочное масло, насыпать в него муку и мешать в течение двух минут. Добавить в смесь бульон (овощной и говяжий), соевой соус и горчицу. Томить соус на медленном огне до загустения.
- Полить фрикадельки соусом и подавать с гарниром из картофельного пюре или вареного картофеля.
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