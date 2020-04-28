 
 
Апрель 28th, 2020

Модель Ирина Шейк забыла надеть юбку и восхитила поклонников

шейк3Ирина Шейк от безделья  развлекается просмотром старыми фото. Некоторые из них девушка выставляет в Инстаграм.  Так в сеть попало фото,на котором Ирина позирует в довольно странном виде.

На кадрах знаменитость стоит рядом с деревом в кожаной куртке, бюстгальтере, колготках в горошек и туфлях на высоком каблуке. Юбку модель надеть ,видимо,забыла.

Фотографии Шейк разместила в историях своего Инстаграм, опубликовав еще множество снимков с прошлого года и детские фото. Поклонники супермодели не перестают восхищаться ее красотой и стройностью.

 «Королева», «Нереальная», «Богиня», «Шикарная женщина», — такие комментарии оставляют под постами Ирины ее подписчики.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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