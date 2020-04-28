Апрель 28th, 2020

Марат Башаров очень не вовремя признался в своих отвратительных поступках и может лишиться заработков

Тему о домашнем насилии продолжил еще один российский артист. Марат Башаров признался в одной из передач,что ему случалось избивать своих женщин.

Поклонники возмущены тем, что Башаров избивал своих бывших жен, а также тем, что он страдает алкогольной зависимостью.

После признания в программе в сети появилась петиция, в которой неравнодушные граждане сообщили, что для республики Татарстан является стыдом иметь такого заслуженного артиста.Граждане потребовали лишить актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и государственной премии России.

В комментариях к электронному прошению россияне требуют лишить Башарова возможности зарабатывать деньги. Кроме того, в социальных сетях к Башарову обратились тысячи пользователей и написали ему крайне негативные комментарии. «Зачем вы ломаете своим женщинам носы? Такой вообще должен жить один!», «Только закомплексованные слабаки бьют и унижают женщин», — пишут россияне.