Апрель 28th, 2020

Лолита Милявская не дождалась отмены карантина и постригла себя сама

Лолита Милявская славиться своими неординарными поступками. Вот и сейчас Лолита решила не ждать открытия салонов красоты,а справилась с прической самостоятельно. Она в прямом эфире отрезала себе нарощенные волосы и даже сама себя покрасила.

Результатом своего эксперимента Лолита поделилась на личной странице в

Инстаграм. «На самоизоляции можно и нужно разрешать себе то, на что не было времени или страшновато было. Может, после карантина я снова вернусь к наращиванию длинных волос. Но сейчас, хочется не заморачиваться с укладкой и отросшими капсулами, периодически уже остающимися на щётке», — объяснила свое решение Милявская.



Подписчики Лолиты, ее коллеги и просто пользователи сети написали, что артистке очень идет новы образ. «Очень красиво получилось, Вы сбросили весь негатив и это очень хорошо», «Лолита, Вы великолепны! Очень к лицу стрижка», «Вдохновилась Вашим обрезанием волос, пошла и свои отрезала и так прямо хорошо пошло, что 20 см убрала, теперь довольная, как слон», «Смотрю и понимаю, что женственность она либо есть в любом возрасте либо её нет вообще. Лолита для меня пример женственности в сочетании с оптимизмом и чувством юмора», — писали люди в комментариях.