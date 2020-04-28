 
 
Апрель 28th, 2020

Кристен Стюарт сменила имидж на более «дикий»

Майли Сайрус, Эль Фаннинг, Дуа Липа, Хилари Дафф — все эти звезды сменили имидж на карантине. Теперь к ним присоединилась и 30-летняя Кристен Стюарт. Правда, актриса покрасила волосы не сама, а призвала на помощь своего давнего друга, стилиста Си Джея Ромеро. Оказывается, с новой прической Стюарт ходит уже в течение четырех недель, но поклонники только сейчас обратили внимание на перемены во внешнем виде звезды.

 

Кристен Стюарт

 

Стилист Стюарт опубликовал результаты бьюти-трансформации Кристен из брюнетки в огненно-рыжую и показал сам процесс.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Получилась «космическая ржавчина»,

— именно так назвал результат Си Джей Ромеро.

Кристен Стюарт со стилистом

Кристен Стюарт со стилистом
Кристен Стюарт и Эмма Робертс

Кристен Стюарт и Эмма Робертс
Кристен Стюарт и Эмма Робертс

Кристен Стюарт и Эмма Робертс

Актрису смело можно назвать настоящим экспериментатором над своим имиджем. От природы у нее русые волосы, но в шестнадцатилетнем возрасте Стюарт начала экспериментировать и покрасилась в блондинку. За годы своей карьеры актриса делала стрижку пикси, появлялась с яркими оранжевыми волосами, черными и медными, а также примеряла образ платиновой блондинки (вспомним Met Gala 2019 года).

 

Кристен Стюарт, Эмма Робертс и Си Джей Ромеро

Кристен Стюарт, Эмма Робертс и Си Джей Ромеро

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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