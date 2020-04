Кинофестивали обьединились и создали онлайн-платформу для бесплатных просмотров фильмов

Из-за пандемии коронавируса организаторам кинофестивалей пришлось принимать срочные решения. Фильмы,которые так долго и тщательно готовились должны ,все таки,встретиться со зрителями.

Онлайн-фестиваль We Are One («Мы едины») пройдет на YouTube. В нем примут участие кураторы от 20 международных киносмотров, включая Каннский, Венецианский, Берлинский, Сандэнс, «Трайбека» и другие. Онлайн-форум будет бесплатным.



Сетевой фестиваль не позиционируется как замена отмененным смотрам. В его программу включили игровые и документальные ленты, которые показывали на кинофестивалях в прошлом году. О премьерах ничего не сообщалось.



Все картины можно будет увидеть бесплатно на официальном ютьюб-канале We Are One. Фестиваль продлится с 29 мая по 7 июня. Расписание показов опубликуют позже.



27 апреля на Amazon стартовал аналогичный проект от SXSW и Prime Video. Однако он доступен только американским пользователям.



Из-за коронавируса многие кинофестивали перенесли на более поздние сроки. Каннский фестиваль отложили на неопределенный срок. Смотр в Торонто могут провести по сокращенной программе.