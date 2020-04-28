 
 
Апрель 28th, 2020

Кинофестивали обьединились и создали онлайн-платформу для бесплатных просмотров фильмов

канныИз-за пандемии коронавируса организаторам кинофестивалей пришлось принимать срочные решения. Фильмы,которые так долго и тщательно готовились должны ,все таки,встретиться со зрителями.
Онлайн-фестиваль We Are One («Мы едины») пройдет на YouTube. В нем примут участие кураторы от 20 международных киносмотров, включая Каннский, Венецианский, Берлинский, Сандэнс, «Трайбека» и другие. Онлайн-форум будет бесплатным.

Сетевой фестиваль не позиционируется как замена отмененным смотрам. В его программу включили игровые и документальные ленты, которые показывали на кинофестивалях в прошлом году. О премьерах ничего не сообщалось. 

Все картины можно будет увидеть бесплатно на официальном ютьюб-канале We Are One. Фестиваль продлится с 29 мая по 7 июня. Расписание показов опубликуют позже.

27 апреля на Amazon стартовал аналогичный проект от SXSW и Prime Video. Однако он доступен только американским пользователям. 

Из-за  коронавируса многие кинофестивали перенесли на более поздние сроки. Каннский фестиваль отложили на неопределенный срок. Смотр в Торонто могут провести по сокращенной программе.

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>