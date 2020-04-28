 
 
Апрель 28th, 2020

Кайли Дженнер показала роскошный дом и роскошную фигуру

кайли дженнер3Кайли Дженнер не только красавица,но и вполне успешная представительница бизнеса. Ее косметическая империя приносит ей огромный доход,а Кайли сама является лучшей моделью для рекламы своей продукции.

Не так давно красотку опять признали самой молодой миллиардершей мира и она себе сделала королевский подарок-новый огромный особняк за 36 миллионов долларов.

В сети уже размещено множество фото этого особняка. Он имеет площадь 1800 кв м  и оформлен в роскошном стиле арт-деко. Большие светлые комнаты и белая мебель создают нереальное впечатление . Возле дома есть бассейны,корт,волейбольная площадка,сад и много других полезных строений и площадок. Раньше домом владел Майкл Джексон.

Кайли с удовольствием проводит время у бассейна,так как погода уже позволяет открыть пляжный сезон.Дом действитльно очень подходит богатой и красивой девушке.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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