Апрель 28th, 2020

Кармен Электра вспомнила свой самый страшный брак

Брак американской модели Кармен Электры и баскетболиста Денниса Родмана входит в число самых непродолжительных союзов звездных пар, но вспоминают они о нем до сих пор, по крайней мере она. В недавнем интервью, вышедшем в телеэфир, 48-летняя Электра рассказала об одной из сумасшедших поездок в Лас-Вегас с Родманом и инциденте с Майклом Джорданом.

В середине игрового сезона Родман попросил тренера Chicago Bulls отпустить его развеяться в Лас-Вегас на 48 часов. Другой легендарный игрок команды, Майкл Джордан, был против этого, потому что считал, что Родман не вернется вовремя.

Наша вечеринка началась сразу же. Деннис любил веселиться. Мы пошли в его любимый ресторан, а потом в клуб… Быть его девушкой было опасно. Он был диким, — вспомнила Кармен.

Кармен Электра и Деннис Родман в 1999 году

Она добавила, что не знала расписание команды Родмана, поэтому была вынуждена встретиться с Майклом Джорданом в самый неподходящий момент. Когда пара вернулась из Лас-Вегаса в Чикаго и Деннис не пришел на тренировку, Джордана послали возвращать его из загула.

Деннис жил очень скромно: у него были маленький дом и грузовик. В гостиной стоял диван, но мы спали на матрасе на полу. В дверь постучали. Это был Майкл Джордан. Так как мы с Деннисом были без одежды, я спряталась за диваном, чтобы он не увидел меня, — рассказала модель.

Кармен Электра и Деннис Родман сыграли свадьбу в Лас-Вегасе в 1998 году — ранним утром после бурной вечеринки. Как писала пресса, через 9 дней пара захотела аннулировать брак и спустя полгода официально узаконила это решение.