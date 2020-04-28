Апрель 28th, 2020

Известные актеры, которых никто не знает в лицо

Многие из этих замечательных артистов приобрели всемирную популярность и заслужили любовь зрителей. Их персонажи порой даже более известны, чем знаменитые герои-любовники. Однако эти звезды ходят по улицам спокойно – у них не просят автографов и не узнают в транспорте, ведь их лица в кадре остаются скрыты.





Альф



Пол Фаско – создатель и главный кукловод Альфа и Михай Месарош – актер, игравший в кукле в полный рост Самоуверенного и обаятельного инопланетянина придумал и создал американский актер и продюсер Пол Фаско. Как настоящий творец, управлял своей куклой он чаще всего сам. Также Пол подарил Альфу свой голос, так что можно говорить, что именно он является «настоящим Альфом». Однако Пол – человек нормального роста, поэтому в тех кадрах, где меховая кукла бегает и ходит, в него забирался актер-карлик Михай Месарош. Этот прекрасный артист большую часть жизни работал в цирке, но зрители его видели еще в нескольких фильмах и сериалах.

Неизвестные звезды «Звездных войн»



Актеры маленького роста порой бывают настоящим спасением, когда нужно перевоплотиться в создания с необычными габаритами. Сегодня компьютер приходит на помощь при съемках хоббитов и гномов, а вот раньше все было по-настоящему. Для Кенни Бейкера автографы – редкое удовольствие Актер и комик Кенни Бейкер совершил действительно звездный взлет, снявшись в роли робота R2-D2 в фильмах франшизы «Звёздные войны». Его друг по сценарию C-3PO также стал невероятно популярен, хотя актера Энтони Дэниелса на улицах также не узнавали. Интересно, что на самом деле отношения у кинематографических роботов за пределами площадки не складывались. Это не помешало им, однако, сняться в семи лентах. На самом деле, эти роли были для актеров тяжелым испытанием: костюмы были достаточно сложными «в управлении», а съемки в Тунисе в жару превращались в настоящую пытку. Кенни вспоминал об этом: «Я не мог самостоятельно выбраться из робота, и когда говорили: «Снято, прервемся на ланч», случалось, что меня забывали вытащить». А Энтони- C-3PO даже получил на площадке травму: «Первое облачение в костюм закончилось настоящим ЧП. Я сделал два шага, и вдруг левая нога пластикового костюма лопнула под давлением моей. Осколки пластика впились в мягкие ткани. И мы сняли пластиковую ногу. Я играл в одной „ноге“. Вот тогда-то меня и начала охватывать паника: на что же я подписался?» Энтони Дэниелс облачается в костюм C-3PO А для воплощения инопланетянина Чубакки проблема была противоположной – требовался гигант. Поэтому непрофессиональный актер Питер Мехью получил эту роль без проб, он просто встал с кресла, и был тут же утвержден – не часто на улицах встретить человека ростом в 221 см. Бывшего фельдшера облачили в костюм, связанный из шерсти ангорских коз, и также отправили на съемки в жаркие страны. Когда его спрашивали, каково это было, тот сравнивал свое состояние с едой в микроволновке. Кстати, голос, которым разговаривает Чубакка – это смесь криков различных животных: медведя, льва, тигра и моржа. Питер Мехью – незабываемый Чубакка

Гиганты наступают



Еще несколько актеров, роли которых гораздо более известны, чем они сами, были выбраны в основном из-за высокого роста. Когда участники съемочной группы нового фильма «Чужой» увидели в баре странную фигуру Боладжи Бадеджо, то вопрос с актером на роль «главного монстра» отпал. 2-метровый и ужасно худой молодой человек с непропорционально длинными руками идеально подошел для этого и сумел перевоплотиться в ужасающее инопланетное существо, облачившись в уникальный костюм. Боладжи Бадеджо в образе Чужого Даже сегодня, несмотря на помощь техники, иногда для съемок требуются настоящие гиганты. Так, например, Вун-Вун из «Игры престолов» был «создан» частично на компьютере, но актер Йен Уайт, сыгравший его, и сам настоящий великан – его рост составляет 2 м 16 см. Артист сначала хотел получить в сериале роль Горы, однако в результате сыграл несколько других фантастических персонажей – от Белых Ходоков до Вун-Вуна. Йен Уайт – великан из «Игры престолов»

Части тела



Когда много лет назад студент театрального института Кристофер Харт подрабатывал на кладбище, нанимаясь рыть могилы, он, наверное, и не подозревал, что таким образом готовится к очень инфернальной роли. Канадский актер и фокусник сумел создать характер персонажа не только без лица, но и вообще без тела. «Домашний питомец» и помощник эксцентричной семейки Аддамс – «Вещь» оказалась для него звездной ролью. Надо сказать, что Кристофер играл эту роль в сериале 90-х годов, а вообще за всю историю «Семейки» «друга детства» Гомеса, живущего в шкатулке, сыграли пять разных актеров. Кристофер Харт и его главная звездная роль