Исчезновение главы КНДР связанно с коронавирусом

Ким Чен Ын, возможно, не стал участвовать в ключевых праздничных торжествах 15 апреля из-за опасений в связи с коронавирусом, а не по болезни, заявил во вторник южнокорейский министр по делам Северной Кореи.

Отсутствие северокорейского лидера на публичных церемониях, посвященных дню рождения его деда и основателя страны Ким Ир Сена, было беспрецедентным. После этого его также не видели на публике. Это вызвало спекуляции по поводу его здоровья, которые продолжаются уже несколько дней.

Северная Корея утверждает, что в стране нет подтвержденных случаев коронавируса, но, учитывая строгие меры, принятые для того, чтобы не допустить вспышки, отсутствие Ким Чен Ына на церемониях не является чем-то особенно необычным, заявил законодателям министр по делам объединения Ким Ён Чхоль.

«Действительно, после прихода к власти он никогда не пропускал годовщину дня рождения Ким Ир Сена, но многие мероприятия по этому поводу, включая торжества и банкет были отменены в связи с опасениями по поводу коронавируса», – сказал министр, курирующий отношения с Северной Кореей, на слушаниях в парламенте.