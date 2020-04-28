Апрель 28th, 2020

Индиец отрезал себе язык, пытаясь спасти мир от пандемии коронавируса

24-летний житель Индии Вивек Шарма решил спасти мир от пандемии коронавируса очень необычным способом. Скульптор отрезал себе язык, принеся его в жертву богине Кали, которая считается божеством смерти и разрушения, и в то же время — хранительницей мирового порядка.



Таким образом Вивек, который в течение двух месяцев работал в штате Гуджарат и не мог из-за карантина попасть в свою родную деревню, расположенную в штате Маадхья-Прадеш, надеялся избавиться от COVID-19.



Как сообщает издание Times of India, скульптора нашли в индуистском храме в бессознательном состоянии с языком, зажатым в руке. Его доставили в больницу. Медики попытались пришить язык обратно, но пока рано судить о результатах. Неизвестно, сможет ли Шарма когда-нибудь снова говорить. Да и жертва его пока что не принесла видимых результатов. Индия остается одной из немногих азиатских стран, где число случаев заражения все еще ежедневно растает. Более 800 человек умерли.