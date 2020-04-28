Апрель 28th, 2020

Гонки за вакциной: вперед вырывается Оксфордский университет





Ученые института Дженнера при Оксфордском университете собираются приступить к массовому тестированию вакцины против COVID-19 уже в следующем месяце.



The New York Times сообщает, что вакцина сделана на основе более ранней, от другого коронавируса, и показавшей свою безопасность для людей. Уже в мае они собираются испытать вакцину на 6 тысячах человек. Если испытания окажутся успешными, ученые говорят, что могут к сентябрю предоставить миллионы доз.



Это на несколько месяцев раньше, чем все другие обещания.



В прошлом месяце ученые Национального института здравоохранения в Монтане привили свою вакцину макакам-резусам, которые являются наиболее близким к человеку типом обезьян. После чего привитая и непривитая контрольные группы были заражены вирусом. Все 6 привитых макак не заболели.



Иммунитет у обезьян не гарантирует возникновение иммунитета у человека, но внушает надежду на успех. Китайские ученые также работают с макаками-резусами.



Пока неизвестно, кто первый сможет выпустить надежную вакцину, но эксперимент в Оксфорде может оказаться самым быстрым и успешным.



https://news.israelinfo.co.il/world/86347