Апрель 28th, 2020

Фонд Петра Прошенка ,не смотря на саботаж власти,таки завез гуманитарный груз в Украину

Несмотря на препятствия и саботаж со стороны украинской власти, закупленные Порошенко в Южной Корее защитные костюмы для медиков таки прибыли в Украину.

В начале карантина в сеть пробилась информация, что в Офисе президента проводили специальное совещание: как поступать с гуманитарными грузами, которые закупают Фонд Петра Порошенко и корпорация Рошен?

Тогда пробовали давить через руководителей здравоохранения в областях на главных врачей, чтобы те отказывались принимать помощь или хотя бы делали это без всякого освещения в СМИ, но тогда, когда ситуация с защитными костюмами была абсолютно катастрофическая, а власть не выделила на помощь врачам ни копейки, «зеленых комиссаров» просто послали.

Тогда, пользуясь условиями карантина, попытались заблокировать доставку закупленного в Украину. О том, чтобы предоставить для перевозки украинский военно-транспортный самолет, даже говорить не захотели.

К счастью, блокада от власти имеет свои щели, через которые можно-таки прорваться с помощью для украинцев.



После этой ситуации возникло еще больше вопросов: кто же у нас диверсант и внутренний враг, который борется против украинской медицины и преследует только свои политические и коррупционные цели? И кто у нас настоящий президент?