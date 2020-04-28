 
 
Апрель 28th, 2020

Египет отменил курортный сезон

египетПравительство Египта еще на  три месяца продлило запрет вьезда иностранцам в страну.Соответствующий документ уже опубликовали в официальной газете. Более того, продлен и режим комендантского часа в некоторых районах севера Синайского полуострова.

«Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля… после рассмотрения точки зрения кабинета министров и с учетом опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан», — говорится в указе.

Документ также гласит, что исполнять его поручили не только полицейским, но и вооруженным силам Египта, которые «должны делать все необходимое с целью терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан».


Ранее стало известно, что в парламенте Албании поддержали продление чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса до 23 июня.

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