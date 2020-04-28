Апрель 28th, 2020

Дженнифер Энистон рассказала о самом страшном в своей жизни

Американская актриса Дженнифер Энистон не раз признавалась, что ее детство было далеко не идеальным, а все из-за постоянной критики со стороны матери и отца, который ушел из семьи, когда звезде «Друзей» было всего 10 лет.

Как вспоминает 51-летняя женщина, ее отец Джон решил уйти из семьи после 11 лет брака, и узнала она об этом от матери.

Я пришла с вечеринки в честь дня рождения, и мама сказала мне: «Твой отец больше не будет здесь жить некоторое время». Она не сказала, что он ушел навсегда. Я плакала всю ночь. Он не появлялся целый год. – поделилась Дженнифер.

После длительной паузы Джон пошел на контакт с дочерью. Однажды он просто позвонил Энистон и пригласил на киносеанс.

С тех пор их встречи стали более частыми, и в конце концов он признал свою вину. Однако, отношения между отцом и звездной дочерью оставались напряженными, ведь актриса все еще не могла простить родственника за то, что он оставил ее, когда она была совсем маленькой.

Как признается близкий к ситуации источник, Джону было трудно понять эмоциональную Дженнифер, ведь сам он человек скованный и замкнутый.

Из-за этого у них все еще возникали конфликты, но с началом пандемии коронавируса все резко изменилось. Джен простила своего отца.

Она не разговаривала с ним целую вечность, но после кризиса с коронавирусом начала звонить ему каждый день. Она хочет, чтобы их отношения были лучше. – подытожил инсайдер.