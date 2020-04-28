Апрель 28th, 2020

Депутаты ВР посетившие ресторан «Велюр» возмутили общественность

В сети разгорелся очередной скандал с участием украинского политика. Как внезапно оказалось,для некоторых депутатов,карантин совсем не повод закрывать свой бизнес. В сеть попало видео,на котором несколько депутатов посещают ресторан Николая Тищенка,который тоже является депутатом ВР, «Велюр».

Происшествие прокомментировал Борислав Береза:»Они живут по принципу, выписанному Оруэллом – все животные равны, но некоторые равнее. Они реальные животные и считают себя равнее всех нас. И то, что многим не по карману «Велюр», видимо ваших «слуг» не интересует, а вам еще надо обеспечить их походы в другие рестораны, покупку новых машин и заказ девушек легкого поведения в ВР, несмотря на то, что «анал-табу».



«А мне вот очень интересно будет ли в итоге выписан штраф всем нарушителям закона, которые были героями сюжета или закон все же для других? Для лохов, например. Я напоминаю, что 17 марта Верховная Рада ввела штрафы за нарушение карантина», – написал Береза.

Он добавляет, нардепы тогда дополнили Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение правил карантина и норм санитарной гигиены предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц – от 34 до 170 тысяч, но в итоге мы видим, что, если вы пошли купаться в Гидропарке, то вам выпишут штраф, а, если нардепы и другая «прислуга» идут в ресторан во время карантина, то теперь посмотрим, что будет и так ли эти животные равнее всех нас.