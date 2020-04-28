Апрель 28th, 2020

Что такое криптовалюта простыми словами?

Если вы активный пользователь интернета, то точно должны были слышать о цифровых валютах. Их часто путают с электронными деньгами, но это не совсем одно и то же. Криптовалюта это одна из разновидностей финансовых активов, она была создана с целью кардинального изменения фундаментальных экономических механизмов. В сегодняшней статье мы поговорим о других причинах её появления и принципах работы цифровых денег.

Криптовалюта это: общая информация

Многих интернет-пользователей интересует ответ на вопрос, что такое криптовалюта. Это одна из разновидностей цифровых денег, она основана на принципах криптографии, ведь шифрование данных является одним из главных условий её успешного функционирования. Криптовалюта не имеет физического облика, поэтому существует только в виртуальной плоскости.

Три ключевых особенности криптовалюты:

Анонимность – невозможно идентифицировать отправителя/получателя платежа

Децентрализация – цифровые валюты не имеют единого центра управления

Защищённость – персональные данные и активы защищены от хакеров

Стоит отметить, что все участники системы имеют равные права, ни у кого нет особого статуса либо привилегий. Циркуляция монет происходит напрямую, без привлечения посредников. Больше информации об этом доступно на сайте tradernew.pro. Кроме того, здесь вы сможете узнать, какой сегодня курс акций Аэрофлот. В основе криптовалютных систем лежит специализированная база данных – Blockchain.

Все о криптовалюте вы можете узнать прямо сейчас на сайте tradernew.pro.

Зачем придумали крипто валюты?

Создатели цифровых денег хорошо понимали, что такое оффшор и насколько это ненадёжный способ скрытия денежных средств. Поэтому было принято решение создать революционно новый финансовый инструмент, который можно было бы использовать для различных целей: от покупок до сбережения капитала.

4 основных варианта использования цифровых денег:

Платежи. Владельцы криптовалюты имеют возможность совершать максимально быстрые и анонимные транзакции. Ликвидность банка тоже достаточно высокая, но она сильно уступает ликвидности системы блокчейн. Хранение денег. Украсть цифровые деньги с кошелька практически невозможно. Из-за того, что транзакции являются необратимыми и проводятся с использованием инновационных криптографических методов, перехватить их или хотя бы отследить передвижение, просто нереально. Инвестиции. Волатильность рынка криптовалют делает Bitcoin и другие популярные цифровые деньги достаточно выгодными инвестиционными инструментами. Стоит отметить, что криптоденьги подходят, как для краткосрочных, так и долгосрочных вложений. Бизнес. Криптовалюты это хорошо защищённые финансовые инструменты, способные гарантировать 100% конфиденциальность персональных данных, поэтому их активно используют в ходе продвижения бизнес-проектов.

Как работает криптовалюта?

Если провести обзор криптовалют, которые являются сегодня самыми популярными, то можно прийти к выводу, что в их основе лежит одинаковый принцип работы. Рассмотрим его при помощи представленного ниже примера: