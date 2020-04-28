Апрель 28th, 2020

Большой реликторвый червь вызвал у исследователей замешательство

Российские и эстонские исследователи обнаружили в недавно открытом местонахождении Петропавловка в Оренбургской области останки малощетинкового кольчатого червя из триаса, сообщается в Acta Palaeontologica Polonica. Находка интересна тем, что животные этого подкласса в принципе слабо представлены в палеонтологической летописи, и большинство их останков относятся к более поздним периодам. Кроме того, она позволяет предположить, что изначально малощетинковые жили в пресной воде.

Кольчатые черви широко распространены в природе. Класс в составе этого типа, поясковые черви (Clitellata), встречается везде, за исключением самых холодных и сухих регионов Земли. Его представители, такие как дождевой червь, играют важную роль в образовании почвы и служат пищей множества организмов. Однако ископаемых находок поясковых довольно мало — вероятно, потому, что у этих животных нет твердых частей тела, которые могли бы хорошо сохраниться.

Палеонтологи редко обнаруживают кольчатых червей с неповрежденными сегментами с половыми органами, из-за чего находки не удается достоверно отнести к тому или иному классу. У поясковых в районе половых органов имеется поясок — муфта из слизи, которая принимает в себя яйцеклетки и сперматозоиды и впоследствии вместе с ними сползает с червя, образуя защитный кокон для яиц. Кроме того, в отличие от кольчатых червей других классов, поясковые — гермафродиты. Ископаемые, для которых достаточно надежно установлена принадлежность к поясковым, относят к меловому периоду мезозоя или даже к кайнозою, при том, что группа в целом должна быть существенно древнее.

Сотрудники Палеонтологического института РАН имени Борисяка, Биологического факультета МГУ и Эстонского университета естественных наук во главе с Дмитрием Щербаковым (Dmitry E. Shcherbakov) обнаружили, вероятно, наиболее древнего пояскового кольчатого червя в местонахождении Петропавловка Оренбургской области, которое открыли в 2018 году. Оно оказалось богатым на останки насекомых, рачков и других беспозвоночных. Возраст их оценивают примерно в 250 миллионов лет, что соответствует нижнему триасу. Организм, который напоминает представителя рода трубочников (пресноводный червь из класса поясковых, подкласса малощетинковых), обнаружили уже при разборе образцов в лаборатории.

Отпечатки покровов и стенки тела червя из Петропавловки (A1, A2); покровы и стенка тела ныне живущего трубочника (B1, B2) Dmitry E. Shcherbakov et al. / Acta Palaeontologica Polonica, 2020 Поделиться



Отпечаток поверхности тела предполагаемого пояскового сохранил следы признаков, характерных для этого класса и подкласса малощетинковых червей (олигохет) в его составе. Это наличие сегментов, поперечные валики в местах, где у олигохет должны быть ряды щетинок, треугольная головная лопасть и поперечное вдавление в области 12-го сегмента, где у трубочников находятся половые органы. Их, как и строение отпечатков стенки тела находки, рассмотрели с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Хотя исследователи выдвигают гипотезу, что червь из Петропавловки может относиться к трубочникам, стопроцентно доказать это невозможно. Не сохранилось того, что служит отличительными признаками родов, — щетинки и половые органы. Однако если нижнетриасовый червь действительно был трубочником, можно предположить, что олигохеты изначально были пресноводными. В любом случае, организм, который нашли российские и эстонские палеонтологи в Оренбургской области, скорее всего, представляет собой самого древнего пояскового кольчатого червя из ныне известных.