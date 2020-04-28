Апрель 28th, 2020

Бэтмен и Супермен снова срязятся

Известная киностудия готовит сюрприз для любителей супергероев.Спустя четыре года после выхода фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Warner Bros. задумалась о его ремейке.



Блокбастер Warner Bros. и DC Films вышел в 2016 году. Он был одним из самых ожидаемых супергеройских фильмов. Лента собрала приличную кассу, однако разочаровала и зрителей, и критиков. В киностудии не исключили создания новой версии конфликта двух главных героев вселенной DC, оставив позади «эру Зака Снайдера».



По данным портала, фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном частично перезапустит расширенную вселенную DC. Роль Темного рыцаря закрепят за ним. При этом Генри Кавилла, исполнившего Человека из стали, сменит новый актер. Его имя пока неизвестно. Этот ремейк может выйти через несколько лет под другим названием.



Инсайдеры утверждают, что студия хочет снять новый фильм с участием Бэтмена и Супермена. Но сперва оба должны дебютировать в киновселенной по отдельности. В компании не комментировали слухи.