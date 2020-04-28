Апрель 28th, 2020

Американцы объявили тендер на разработку нового заатмосферного перехватчика

Агентство по противоракетной обороне США объявило тендер на разработку, испытание и производство заатмосферного перехватчика нового поколения NGI (Next-Generation Interceptor), который должен будет заменить выпускаемые сегодня EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle). Как сообщает Defense News, на разработку нового перехватчика агентство намерено потратить 4,9 миллиарда долларов на протяжении ближайших пяти лет. Заявки компаний, желающих принять участие в конкурсе, будут приниматься до 31 июля 2020 года.

США занимаются разработкой национальной системы противоракетной обороны с середины 1990-х годов. Власти страны утверждают, что она необходима в первую очередь для защиты от баллистических ракет Ирана и Северной Кореи. В состав американской системы противоракетной обороны входят радиолокационные станции раннего предупреждения и сопровождения и противоракеты GBI с боевыми частями заатмосферного перехвата EKV.

Заатмосферные перехватчики представляют собой управляемый кинетический снаряд массой около 64 килограммов. Длина снаряда составляет 1,4 метра, а диаметр — 0,6 метра. EKV разработаны таким образом, чтобы поражать головные части баллистических ракет, системы разведения боеголовок по целям и сами боеголовки на орбите прямым попаданием. Именно такое попадание является наиболее эффективным способом уничтожить объект за пределами атмосферы. Производством EKV занимается американская компания Raytheon.

С 2010 года компании Raytheon и Boeing по контракту с Агентством противоракетной обороны США занимались разработкой модернизированных заатмосферных перехватчиков RKV (Redesigned Kill Vehicle) с увеличенной точностью попадания. В марте 2020 года американские военные отменили тендер на разработку RKV, объявив при этом, что деньги, потраченные на создание перехватчиков, компаниям-участницам возвращать не нужно. Поводом для этого стали затянувшиеся сроки разработки и множество технических трудностей, с которыми разработчикам справиться не удалось.

Программа NGI была объявлена вместо закрытого тендера RKV. Какие именно требования предъявляют военные к новым перехватчикам, пока не раскрывается. По итогам конкурса Агентство по противоракетной обороне США намерено выбрать две компании, которым будет доверено создание перехватчиков NGI. После испытаний демонстраторов заатмосферных перехватчиков военные выберут одну из фирм, которая и будет заниматься серийным производством новых снарядов.