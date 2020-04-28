Апрель 28th, 2020

София Вергара опубликовала провокационное фото с племянницей

София Вергара по праву считается одной из самых красивых женщин мира. И это даже не смотря на ее 48 лет. София с удовольствием фотографируется в одежде и без и размещает снимки в соц. сетях на суд поклонников. Не отстает от нее и ее племянница.

27-летнюю Клаудию Вергару часто сравнивают с ее знаменитой тетей — 47-летней актрисой и моделью Софией Вергарой, тем более что они часто проводят свободное время вместе и фотографируются.

Вот и на днях колумбийско-американская звезда отдыхала с семьей дома у бассейна и воспользовалась случаем предоставить фолловерам в Инстаграм повод для сравнений себя с Клаудией.

«Старая модель 1972 года и новая модель 1992 года»-подписала снимок София. Не сложно заметить,что разницы не видно.

Клаудия — дочь покойного брата Софии Рафаэля Вергары. И если судить по свежим кадрам в Инстаграм актрисы, вынужденную изоляцию Клаудия проводит с ней.

В минувшие выходные вместе с ними дома находились муж Софии, 43-летний Джо Манганьелло, и 28-летний сын Маноло.