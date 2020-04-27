Апрель 27th, 2020

Япония официально закрыла границу с Россией

Япония с 29 апреля из-за пандемии коронавируса закрыла границу с Россией, сообщает ТАСС. Россия попала в расширенный список стран, из которых в связи с пандемией запрещен въезд в Японию. Также в этот перечень попали Белоруссия, Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Перу, Доминиканская Республика и другие. Полный список насчитывает 87 государств.

Тем, кто был в указанных государствах проездом в течение двух недель перед посещением Японии, также будет отказано во въезде. В отношении России меры фактически носят формальный характер, поскольку авиасообщение между странами приостановлено с конца марта.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заражений в Японии составляет почти 13 с половиной тыс. человек. В России с начала пандемии зарегистрирована почти 81 тыс. зараженных.