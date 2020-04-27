Апрель 27th, 2020

Яна Рудковская решила розыграть в конкурсе свои старые вещи и нарвалась на критику

Яна Рудковская неожиданно решила устроить розыгрыш эксклюзивных предметов гардероба. Стоит отметить, что модница не представляет своей жизни без люксовых вещей и дорогих брендов.

Ранее она признавалась, что потратила на брендовые вещи более сотни миллионов рублей. И вот, чтобы повеселить фанатов на карантине и повысить активность на своей странице, телеведущая решилась расстаться с любимыми вещами.

О конкурсе звездный продюсер рассказала на своей страничке в Инстаграм. Девушка призывает подписываться на ее страницу и проявлять максимальную активность.