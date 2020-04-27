Яна Рудковская решила розыграть в конкурсе свои старые вещи и нарвалась на критику

Яна Рудковская неожиданно решила устроить розыгрыш эксклюзивных предметов гардероба. Стоит отметить, что модница не представляет своей жизни без люксовых вещей и дорогих брендов.
Ранее она признавалась, что потратила на брендовые вещи более сотни миллионов рублей. И вот, чтобы повеселить фанатов на карантине и повысить активность на своей странице, телеведущая решилась расстаться с любимыми вещами.
О конкурсе звездный продюсер рассказала на своей страничке в Инстаграм. Девушка призывает подписываться на ее страницу и проявлять максимальную активность.
«Сегодня новый день и новый розыгрыш брендовых культовых вещей из моего гардероба. Вчерашние победители у меня в сторис, будьте активными, удача совсем рядом», – подписала своей пост знаменитость.
Рудковская известна дорогими приобретениями и коллекционированием эксклюзивных вещей. Только винтажных сумок в ее коллекции насчитывается более 50 экземпляров.
Но реакция подписчиков оказалась неоднозначной.
«Соберите денег со своей быдло братии и закупите СИЗ врачам, сделайте им бесплатные горячие обеды. Во время первой мировой принцессы шли на фронт медсестрами в вонь и грязь, не брезгуя помогать народу. А вы чем заняты? Продаёте вонючие потные платья и кичитесь этим. Ужас. Хотя бы молчала . «-написали ей в комментариях.
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