Врачи обнаружили у заразившихся коронавирусом детей угрожающую жизни патологию

В Британии, Италии и Испании, то есть в крупных коронавирусных очагах на территории Европы, у детей на фоне инфицирования COVID-19 развивается опаснейшее состояние. Речь идет о болезни, похожей на синдром Кавасаки, лечения от которого не существует, пишет The Daily Mail.

Этот же синдром неизвестной пока природы наблюдается у ряда несовершеннолетних с отрицательным тестом на коронавирус. Британские медики описывают это состояние как «системное воспалительное заболевание, требующее интенсивной терапии».

Синдром Кавасаки поражает артерии, вызывает сердечные заболевания. Он проявляется в виде болей в животе, рвоты, диареи, а также конъюктивита, сыпи, шелушения кожи и поражения лимфоузлов и слизистых оболочек.