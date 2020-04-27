Апрель 27th, 2020

Вера Брежнева живет без сладенького

Вера Брежнева рассказала своим поклонникам ,как ей удается сохранять форму. На своей странице в Инстаграм Вера поделилась секретами по уходу за собой и своей системой питания. По словам Веры,улучшить свой внешний вид и здоровье в целом,ей помог отказ от сахара.

«Я действительно живу без добавленного сахара!! Моя любовь к сладенькому родом из детства и 4 чайных ложки с горкой на одну чашку чая — были нормой, в общем мы очень долго были близки.. наши отношения были похожи на зависимость.. я не могла без него… но и с ним мне было плохо. Я уходила несколько раз, но все равно возвращалась, ведь он был такой беленький, такой вкусненький… Но я решила, что я сильнее, и ему тоже решила это доказать», — писала Вера, признавшись, что начала с того, что прошла марафон Аниты Луценко «14 дней без сахара».



После этого был еще одни марафон, после которого Вера окончательно решила проститься со своей любовью к сладкому. «И вот тут я поняла — свобода!!! Я не могу передать вам этой радости, когда тебя не тянет!! И даже, простите за подробности, слюна не течёт. Тут и кожа стала чище, и здоровье улучшилось, при этом удовольствий не убавилось», — сказала Брежнева, и призвала всех своих поклонников следовать ее примеру.