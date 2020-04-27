Апрель 27th, 2020

В Украине видят возможность досрочного выхода из карантина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обнадежил украинцев возможностью досрочного прекращения карантина.

Это произойдет при условии стремительного снижения числа инфицированных коронавирусом. При таком развитии событий, подчеркнул Ляшко, страна может с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил план выхода из карантина в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Он состоит из пяти этапов. Реализация плана может начаться после 11 мая при условии снижения численности зараженных коронавирусом. По мнению Шмыгаля, поэтапный план «даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность».

С 6 апреля в Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продолжен до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия.

По последним данным, в Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 209 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире достигло почти трех миллионов человек; 207 тысяч скончались, 881 тысяча излечились.