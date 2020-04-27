Апрель 27th, 2020

В Киево-Печерской лавре все священники заразились COVID-19. Трое умерли







В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, пишет РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента.

По его словам, заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек. Скончались три человека.

В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусом, — был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Сейчас его уже выписали из больницы, он здоров.