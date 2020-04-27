Апрель 27th, 2020

Ученые объявили, когда полностью исчезнут полярные льды

Начиная с 2050 года на Северном полюсе в период летнего таяния практически не будет льда — согласно новым данным климатического моделирования, его площадь будет составлять менее миллиона квадратных километров (против нынешних шести миллионов). Ранее отправной точкой для безледного лета считался приблизительно 2100-ый год, но теперь ученые проанализировали динамику морского льда по современным взаимосвязанным моделям на период до 2100 года, опираясь на различные сценарии антропогенных выбросов углекислого газа, и передвинули этот срок на 50 лет ближе. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Уже на протяжении 700 тысяч лет значительную площадь Северного ледовитого океана покрывает лед, который тает в течение летнего сезона и достигает минимальных объемов к началу сентября, но никогда не исчезает полностью. В последние десятилетия объем морского льда в Арктике заметно снизился — в России, например, таяние ледников за полярным кругом усилилось вдвое. Дальнейшее уменьшение площади льдов несет угрозу для окружающей среды (в частности, для популяций белого медведя), при этом динамику морского льда очень сложно прогнозировать — она обладает значительной вариабельностью:

На графике показана годовая динамика арктического морского льда: серая линия — медиана за 1980-2010 годы, красная пунктирная линия — исторический минимум (2012 год), зеленая линия — 2019 год, голубая линия — данные за 2020 год.

Дирк Нотц (Dirk Notz) из Университета Гамбурга и его коллеги использовали модели CMIP6, чтобы спрогнозировать динамику арктического льда до 2100 года. CMIP6 — это шестая фаза международного проекта, которая объединяет 23 модели климатические модели и регулярно пополняется учеными из 16 стран. В нее входят модели антропогенных выбросов парниковых газов и эмиссии CO2 в результате сжигания биомассы, а также модели землепользования, динамики озонового слоя и температур земной поверхности. Помимо этого CMIP6 снабжена пакетами данных наблюдений по многим климатическим показателям с 1950 года по наше время.

Исторические концентрации углекислого газа для моделирования авторы исследования брали из Global Carbon Project, а в выборе значений будущих эмиссий CO2 придерживались четырех возможных сценариев, которые отличаются в сторону увеличения антропогенных выбросов углекислого газа (про некоторые из этих сценариев мы уже писали в контексте изучения биоразнообразия). Площадь морского льда ученые моделировали как сетку, поделенную на квадратные ячейки, в каждой из которых лед занимал не менее 15 процентов, а его общую площадь рассчитывали путем умножения концентрации морского льда на индивидуальную площадь ячейки и последующего суммирования по всему Северному полушарию (размер этих ячеек авторы не указали).

Моделирование многолетней динамики площади арктического морского льда в марте (месяц максимума, a-c) и сентбяре (месяц минимума, d-f) в зависимости от эмиссий углекислого газа, температуры поверхности и с течением времени (1950-2100 годы).

Большая часть моделей CMIP6 показала, что при условии выполнения сценариев с выбросами углекислого газа, превышающими современный уровень, Арктика будет свободной от морского льда в начале сентября уже к 2050 году. Расчеты показывают, что его площадь составит менее одного миллиона квадратных километров против нынешних шести миллионов квадратных километров. Несмотря на то, что 2019 стал первым годом в современной истории, за который общая эмиссия CO2 в мире не выросла, развивающиеся страны увеличили свои выбросы. Только в Китае, который ответственен за половину мировых антропогенных выбросов, они выросли на 4,6 процента, так что в будущем вероятно развитие ситуации именно по сценариям роста углеродных выбросов, а не их многократного снижения. Ранее ученые считали, что летом в Арктике льды начнут исчезать около 2100 года, но применение более современных и точных моделей подвинуло эту дату на десятки лет ближе к сегодняшнему дню.