Ученые научились выявлять импотентов по походке — проверьте себя

У мужчин, которые ходят небольшими шагами, более вероятно развитие импотенции. Такие результаты исследования были опубликованы в издании The Journal of Sexual Medicine. Провела научную работу группа сотрудников отделения урологии Школы медицины Университета Хиросаки (Япония), пишет RZ

Чтобы изучить, как связаны между собой особенности мужской походки и способность к эрекции, исследователи отобрали 324 добровольца и измерили длину их шагов, высоту, на которую они обычно поднимают ноги от земли при ходьбе, соотнесенную к росту, а также скорость преодоления десятиметровой дистанции обычной походкой. Кроме того, все участники опыта прошли стандартное анкетирование: эректильная функция испытуемых оценивалась по 30-балльной шкале опросника IIEF-5 (Международный индекс эректильной дисфункции).

Сопоставление собранных данных показало, что у мужчин с минимальной длиной шага риск импотенции повышен на 40% по сравнению с широко шагающими мужчинами. По словам ведущего автора исследования Синго Хатакеямы, в основе и семенящей походки, и эректильной дисфункции может лежать одна и та же причина — слабость мышц тазового дна.