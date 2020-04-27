Апрель 27th, 2020

Тина Кароль и Дан Балан активно поддерживают слухи о своем,якобы,романе

Длительное время в СМИ активно обсуждается телероман Тины Кароль и Дана Балана.

Шумиха вокруг артистов появилась еще в прошлом году. Это был удачный ход продюсеров канала в девятом сезоне «Голосу країни», который здорово отразился на рейтингах вокального проекта. Поэтому его перетащили и в юбилейный сезон шоу и раскручивали его на протяжении всех эфиров.

Участники «Голосу країни-10″ выступали «амурами», которые через свои выступления рассказывали о любви Дана к Тине, а также создавали фан-клубы, где организовывали сбор средств на свадьбу Кароль и Балана.

Удачный ли это ход? Здесь уж как посмотреть, ведь теперь складывается впечатление, что эта шумиха зрителям интересна куда больше, чем сам вокальный проект. В финале «Голосу країни-10″, который состоялся вчера, 26 апреля, ждали едва ли не свадьбу Тины Кароль и Дана Балана, при этом артисты просто спели совместную песню.

Примечательно, что восторг вокруг «романа» Тины Кароль и Дана Балана совершенно не разделяет сын певицы. 11-летний Вениамин прямо заявил маме, что ему не нравятся шутки о том, что она выходит замуж за певца, а также признался, что не готов к появлению отчима в его жизни.

А в СМИ ходят слухи, что у Дана Балана уже давно роман со студенткой из Харькова. К слову, сама же девушка признает, что закулисная интрижка певца с Тиной Кароль — наживка, которую с большим любопытством проглотили зрители.