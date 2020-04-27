Апрель 27th, 2020

Telegram может выпустить криптовалюту, несмотря на запрет американского суда

Telegram после запрета американского суда на выпуск криптовалюты Gram может вернуть деньги только инвесторам из США — остальные при этом все-таки получат криптовалюту. Как пишет The Bell, такой вариант событий обсуждают сами инвесторы.

Как пишет издание, инвесторы опасаются, что в таком случае они могут настроить против себя американское правосудие, так как в решении суда говорилось об общем запрете выпуска токенов, а не только о запрете выпуска в адрес американских инвесторов.

The Bell подчеркивает, что официальной позиции владельцев Telegram на данный счет пока нет.