 
 
Апрель 27th, 2020

Telegram может выпустить криптовалюту, несмотря на запрет американского суда

Telegram после запрета американского суда на выпуск криптовалюты Gram может вернуть деньги только инвесторам из США — остальные при этом все-таки получат криптовалюту. Как пишет The Bell, такой вариант событий обсуждают сами инвесторы.

Как пишет издание, инвесторы опасаются, что в таком случае они могут настроить против себя американское правосудие, так как в решении суда говорилось об общем запрете выпуска токенов, а не только о запрете выпуска в адрес американских инвесторов.

The Bell подчеркивает, что официальной позиции владельцев Telegram на данный счет пока нет.

Category: Новости, Россия, США ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>