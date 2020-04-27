Апрель 27th, 2020

Сотрудник российской спецслужбы привез в Прагу яд для покушения на мэра — СМИ

Неназванный россиянин три недели назад приехал в Чехию по дипломатическому паспорту, привезя с собой яд рицин, чтобы отравить мэра Праги и еще одного местного политика. Об этом сообщает чешское издание Respekt со ссылкой на источники.

По информации издания, россиянин оказался сотрудником российской спецслужбы, воспользоваться дипломатическим паспортом ему могли помочь в посольстве России в Чехии. Предполагается, что яд предназначался мэру Праги Зденеку Гржибе и главе администрации шестого района города Ондржею Коларжу. Именно Коларж принял решение о сносе в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а мэр города подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого Бориса Немцова.

По данным издания, чешские спецслужбы знали о прибытии россиянина и отнеслись к нему как потенциально опасному человеку.

После прибытия в Прагу этого гражданина России полиция выделила обоим политикам охрану. На прошлой неделе пресс-секретарь мэра Праги подтвердила, что Гржиба находится под охраной полиции, которую он запросил после того, как заметил за собой слежку.

https://theins.ru/news/216299