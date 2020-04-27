Составлен список заболеваний, при которых возможен смертный исход от коронавируса

Исследования историй пациентов, которые заразились коронавирусом нового типа, показали, что у пожилых пациентов и людей с ранее существовавшими заболеваниями тяжелые симптомы возникают чаще, чем у здоровых людей в возрасте до 45 лет.

Тем временем, из отчета о характеристиках пациентов из Национального института здравоохранения Италии, опубликованного 17 марта, следует, что у 99% пациентов с COVID-19, умерших на территории страны, было по крайней мере одно ранее существовавшее заболевание. Почти 50% умерших пациентов имели три ранее существовавших заболевания.

Это исследование показывает, что коронавирус нового типа может быть опасен не только для пожилых людей, но и для пациентов в возрасте до 45 лет, которые страдают хроническими заболеваниями.

Среди заболеваний, которые представляют наибольшую угрозу для пациентов с коронавирусом нового типа, ученые называют болезни сердца, проблемы с кровяным давлением, диабет и различные заболевания дыхательных путей.

Легкие

Известно, что коронавирус нового типа чаще всего представляет опасность для легких — частыми симптомами заболевания считаются одышка, кашель и затрудненное дыхание.

COVID-19 опасен для людей с хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма, муковисцидоз, хроническая обструктивная болезнь легких, аллергия, а также для людей с повреждением легких, связанным с курением. Даже легкие случаи простуды или гриппа могут усугубить положение, увеличивая шансы на попадание в больницу.

При заражении вирус SARS-CoV-2 провоцирует воспаление слизистой оболочки легких и раздражение нервных окончаний в ней. Кроме того, инфекция способна вызывать воспаление воздушных мешочков в легких, альвеол. Это может привести к пневмонии — заболеванию, при котором легкое наполняется жидкостью.

Воспаление альвеол препятствуют тому, чтобы легкие получали достаточное количество кислорода в кровоток и удаляли углекислый газ. Это может привести к нарушению обеспечения кислородом жизненно важных органов и привести к летальному исходу.

Сердце

Заболевание сердечно-сосудистой системы, такое как высокое кровяное давление — или гипертония — способствует возникновению атеросклероза, в результате которого на стенках кровеносных сосудов человека образуются плотные бляшки из жировых и тканевых волокон. Если одна из этих бляшек разрушается, она может заблокировать кровеносный сосуд, что приводит к сердечному приступу или инсульту.

При коронавирусе нового типа по всему организму человека распространяется воспаление, которое может стать причиной разрыва бляшки. Этот процесс может происходить даже у людей, у которых ранее не были зафиксированы какие-либо сердечно-сосудистые заболевания — например, у пациентов с диабетом, который может стимулировать атеросклероз.

Кроме того, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями относительно подавлена иммунная система — это может повысить тяжесть течения COVID-19 и сделать их более уязвимыми для других инфекционных или бактериальных осложнений.

Почки и печень

Пациенты с хроническими заболеваниями почек и печени (например, гепатитом) также входят в группу повышенного риска. При этом ученые точно не знают, как именно вирус SARS-Co-2 влияет на эти жизненно важные органы.

Общее представление об этом процессе выглядит так: при поражении легких сердечной мышце приходится работать усерднее, чтобы обеспечить кислородом весь организм — и она не всегда справляется с этой задачей. Дополнительная нагрузка на сердце и недостаток кислорода может привести к различным негативным последствиям для внутренних органов — вплоть до полиорганной недостаточности и летального исхода.

Диабет

Диабет большинство врачей называют заболеванием, которое приводит к увеличению риска смерти от COVID-19. Дело в том, что вирусные инфекции усиливают воспаление в организме пациентов с диабетом и повышают вероятность окисления крови — состояния, которое представляет опасность для жизни человека.

Иммунная система

Коронавирус нового типа представляет опасность и для людей с иммунной системой, ослабленной в результате таких как заболеваний, как ВИЧ и СПИД.

В группу риска также входят пациенты, которые проходят курс интенсивной терапии для лечения лейкемии или лимфомы, и те, кто недавно пережил трансплантацию костного мозга. Эти категории наиболее склонны к заболеваниям вирусной пневмонией. Дело в том, что их иммунная система часто подавляется в результате лечения, которое они получают.