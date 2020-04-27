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София Вергара подразнила поклонников обольстительным фото

вергара1София Вергара – американо-колумбийская актриса, фотомодель и телеведущая. В этом году красотке исполняется 48 лет. Но в ее случае возраст-это просто цифры.

Пышные формы Софии и яркая красота принесли ей популярность среди мужчин. Модель появлялась в фотосессиях в мужском глянце и не раз становилась темой номера журнала «Максим».

Несмотря на модельную карьеру, София отрицает диеты. Вергара считает, что женщина, отказывающаяся от любимой еды, не может быть счастливой.

Актриса обладает вызывающе-женственными формами, а вес Софии составляет 64 кг при росте 170 см. Эти параметры не соответствуют модельным стандартам фигуры, что не мешает Вергаре фотографироваться для глянца и покорять мужчин.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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