Смотреть страшно: необычный фестиваль — в гамаках над пропастью

Что вы представляете, когда слышите слово «фестиваль»? Кучу народа, море выпивки и, конечно же, громкую музыку? Сцену с музыкантами и палатки? Парад в центре города и другую атрибутику «обычного» фестиваля? Что ж, Международный фестиваль на канатах вас удивит, ведь это самый необычный и, наверное, самый страшный фестиваль в мире. Дело в том, что посетители данного мероприятия все свое время проводят… подвешенными над пропастью в Итальянских Альпах! Участники фестиваля называют себя «канатоходцами». Канат, на котором они подвешены, отличается от обычного (которым пользуются канатоходцы) тем, что имеет более плоскую форму и немного провисает. Помимо того, что гости весь день (и всю ночь) проводят в подвешенном состоянии в нескольких сотнях метров от земли, это мероприятие имеет все атрибуты «нормального» фестиваля — кухню, бар и, конечно же, музыкальные выступления. А еще участники могут посетить класс йоги или полетать на параплане.