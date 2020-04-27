Северокорейские СМИ продолжают писать о работе Ким Чен Ына, но на публике он не появляется

Северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала очередное сообщение о деятельности лидера КНДР Ким Чен Ына на фоне куррсирующих в мировых СМИ слухов о его тяжелой болезни или смерти.

В сообщении говорится, что лидер КНДР направил благодарность строителям туристического комплекса «Вонсан-Кальма». При этом информации о публичных мероприятиях с участием Ким Чен Ына в публикации нет.

Накануне СМИ Северной Кореи также публиковали информацию об аналогичном поздравлении в адрес рабочих другой крупной стройки, центра уезда Самджиен.

Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Последняя «живая» новость датируется 12 апреля, а с этого времени до настоящего дня сайт Центрального телеграфного агентства Кореи почти не давал никакой информации о деятельности лидера страны. И хотя госрадио КНДР утверждает, что Ким занят «активной деятельностью», личных встреч лидер Северной Кореи с 11 апреля не проводил, на публике не появлялся. Он также пропустил важнейшие для страны торжественные мероприятия по случаю Дня Солнца.