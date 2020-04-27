Апрель 27th, 2020

Саудовский король отменил смертную казнь для лиц моложе 18

В Саудовской Аравии отменена смертная казнь для несовершеннолетних. Это решение принято вслед за отменой на прошлой неделе наказания плетьми. Британское издание «Гардиан» отмечает, что изменение некоторых мер наказания в Саудовской Аравии, вероятно, связано со стремлением властей ослабить международную критику Эр-Рияда за нарушения прав человека.

Об отмене смертной казни для тех, кто был обвинён в преступлениях, совершённых в возрасте до 18 лет, объявил председатель государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад, зачитав королевский указ.

Согласно воле короля, отныне, вместо казни, преступники будут отбывать наказание в тюрьме для несовершеннолетних, а сроки их содержания за решёткой не будут превышать десяти лет.