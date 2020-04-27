Апрель 27th, 2020

Samsung планирует покорить рынок первым смартфоном с выдвижной камерой

Первым смартфоном с выдвижной камерой планирует удивить пользователей южнокорейская компания Samsung. Как будет выглядеть гаджет, и что станет его «начинкой», до сих пор неизвестно.

Новинка встанет в один ряд, по предположениям экспертов, с линейкой Galaxy A. К этому основанием является политика компании, выпускающая свои гаджеты с новейшими технологическими решениями именно под этим грифом.

Это суждение подтверждает камера-перевертыш на Galaxy A80. Возможно, что новый смартфон получит ИК-порт для управления устройствами, 6,5-дюймовый дисплей, сканер на задней панели для отпечатков пальцев, который уже стал обыденностью, USB-C, ставший стандартом смартфоностроения. Также существуют предположения, что у новинки будет поддерживаться сеть 5G.