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Samsung планирует покорить рынок первым смартфоном с выдвижной камерой

самсунгПервым смартфоном с выдвижной камерой планирует удивить пользователей южнокорейская компания Samsung. Как будет выглядеть гаджет, и что станет его «начинкой», до сих пор неизвестно.

Новинка встанет в один ряд, по предположениям экспертов, с линейкой Galaxy A. К этому основанием является политика компании, выпускающая свои гаджеты с новейшими технологическими решениями именно под этим грифом.

Это суждение подтверждает камера-перевертыш на Galaxy A80. Возможно, что новый смартфон получит ИК-порт для управления устройствами, 6,5-дюймовый дисплей, сканер на задней панели для отпечатков пальцев, который уже стал обыденностью, USB-C, ставший стандартом смартфоностроения. Также существуют предположения, что у новинки будет поддерживаться сеть 5G.

 

Tags: , , | Category: Новинки, Новости, Общество ﻿
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