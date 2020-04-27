Апрель 27th, 2020

Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19

В России за сутки зарегистрировано новых 6 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб при правительстве. Умерли еще 50 человек, зараженных коронавирусом. Россия обошла Китай и вышла на девятое место по числу выявленных случаев Covid-19.

Обошли Китай

Всего в России зарегистрировано 87 147 заболевших во всех регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 346 человек. За сутки выписано 579 человек.

По числу зараженных Covid-19 Россия теперь обгоняет Китай, откуда началась вспышка коронавируса. В Китае, по данным государственного комитета по вопросам здравоохранения, заразились 82 830 человек (по данным Университета Джонса Хопкинса, 83 912 человек).

2693 новых случая в России (43,4%) выявлены у тех, кто контактировал с ранее заболевшими, у них не было клинических проявлений болезни, следует из сообщения штаба.

За сутки зафиксировано 50 смертей пациентов с коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 794 человека.

В Москве — 2 871 новый случай, за сутки скончался 31 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число умерших с коронавирусом в столице превысило 400 человек, всего в городе зафиксирован 45 351 случай Covid-19, сообщал городской оперативный штаб. 349 пациентов в Москве вылечились от Covid-19, общее число выздоровевших — 3 524, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

«В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче»

Накануне число зараженных Covid-19 увеличилось на 6 361 случай. К утру воскресенья были подтверждены 66 новых летальных случаев. Утром в субботу штаб сообщал о 5 966 новых случаях заражения коронавирусом, умерли 66 человек.

За неделю с 19 по 26 апреля число подтвержденных в России диагнозов Covid-19 выросло на 88,9% — с 42 853 до 80 949, ежедневный прирост колеблется в диапазоне от 6,3 тысячи до 1,9 тысячи.