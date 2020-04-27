Апрель 27th, 2020

Премьер-министр Италии объявил о смягчении карантина с 4 мая

Власти Италии начнут с 4 мая снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Через неделю в стране будет вновь разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков. Откроются для прогулок парки. Будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии при участии не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции.

Далее с 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня — ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских. Школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре, добавил Конте.

Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран мира. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлены более 197 тысяч случаев заболевания COVID-19. От болезни умерли более 26 тысяч человек. Жесткий карантин в Италии был введен с 10 марта.