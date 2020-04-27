Апрель 27th, 2020

Нидерландский рейнджер строит искусственный архипелаг островов





Весьма необычный проект развивается в голландском городке Маркермере, вблизи одноименной реки, имеющей стратегическое значение для всего региона – один голландский рейнджер по имени Андре Донкер решил значительно ускорить восстановление и улучшение естественной экосистемы в районе реки Маркермер, создав уникальный искусственный архипелаг из пяти островов, которые нацелены бороться сразу с рядом экологических и географических факторов, мешающих естественной водной экосистеме процветать. Стоит отметить, что данный проект является весьма многообещающим и в конечном счете может даже положительно отразиться на экономике Нидерландов, за счет восстановления прежнего объема ловли рыбы.



Река Маркермер обладает протяженностью в 700 квадратных километров и по сути своей регулирует общий уровень воды в остальной части Нидерланд – а потому, когда река испытывает сильные приливы и отливы, меняется и ситуация в остальной части страны.



Однако активное развитие промышленности и прочих человеческих структур оставляет крайне мало места и условий для нормального развития речного биома – с чем и намерен бороться вышеупомянутый рейнджер полиции вместе с местными властями. Они сумели организовать полноценный искусственный архипелаг из пяти островов, которые позволяют выполнять сразу несколько целей – разграничивать зону для развития экосистемы и человеческой инфраструктуры, более детально регулировать уровень воды в реке, а также улучшать разнообразие речных и морских видов – по предварительным данным, в ближайшие пару лет ожидается увеличение этого разнообразия до 25%, что является весьма многообещающим показателем для столь изначально скромного по начинаниям проекта.



Стоит отметить, что дальнейшие планы по развитию проекта как раз предусматривают возможность и необходимость дополнительного расширения пространства для развития экосистемы, однако специалисты отмечают, что пока что рано говорить о возможности установки дополнительных мостов и плотин, так как необходимо закончить с предварительным этапом оценки текущих условий.