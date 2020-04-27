Назван самый прибыльный фильм 2019 года

Фильм киностудии Marvel Мстители: Завершение назван самой прибыльной в мире картиной, вышедшей в 2019 году. Чистая прибыль составила $890 млн.
Самым прибыльным фильмом 2019 года стал блокбастер братьев-режиссеров Руссо Мстители: Финал. Лента принесла своим создателям 890 миллионов долларов. На производство картины потратили 356 миллионов.
При подсчетах учитывался чистый доход от кинопроката (за вычетом доли кинотеатров), выручка с домашних просмотров и продажи прав телевидению. Из полученной суммы вычли бюджет на производство, расходы на рекламу и другие издержки.
«Серебро» у мультипликационного фильма Холодное сердце-2, который собрал в прокате 599 миллионов долларов.
На третьем месте анимационный фильм Король Лев с 580 миллионами долларов.
Далее список самых прибыльных фильмов выглядит так:
Джокер — 437 млн долларов
Капитан Марвел — 414 млн долларов
История игрушек-4 — 368 млн долларов
Аладдин — 356 млн долларов
Человек-паук: Вдали от дома — 339 млн долларов
Звездные войны: Скайуокер. Восход — 300 млн долларов
Джуманджи: Новый уровень — 236 млн долларов.
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