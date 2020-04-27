На Землю массово падают обломки неизвестных аппаратов из космоса

Со всего мира поступают сообщения о «пылающих объектах с неба».
Похоже на то, что из космоса на землю совершают посадку некие неопознанные летательные аппараты, которые не летят по прямой траектории, а корректируют ее в процессе полета для уменьшения сопротивления плотных слоев атмосферы и эти объекты намного крупнее обычного авиалайнера.
Представители властей к которым обращались обеспокоенные увиденным граждане, сперва уверяли, что это инверсионные следы, но когда появились видео и фото на которых видно, что объекты очень крупные, входят в атмосферу парами и совершают резкие маневры, это все попытались объяснить «падением метеоритов», что согласитесь уж совсем притянуто за уши.
Вот снимок, сделанный в небе над Трейси, штат Калифорния, 23 апреля 2020 года. Фотограф, который сообщил о наблюдении, заявил, что он только что с работы ехал домой, когда увидел странный объект в утреннем небе.
«Эксперты» скажут, что это был метеорит, но вы когда-нибудь видели, чтобы метеорит превращался во что-то с двумя горящими следами позади него, которые затем, прежде чем ударить о землю, резко меняют курс, прежде чем продолжить свой полет.
Яркий пылающий объект падает с неба над Айовой, США
Медленно движущийся огненный шар, замеченный над Халлом, Великобритания
Пылающие объекты замечены над Великобританией и Канадой
Странный дымящийся объект, который упал с неба над Исландией 14 апреля 2020 года.
Так что же это — инверсионные следы самолетов, метеориты или НЛО, а может когда закончится режим общемировой самоизоляции мы вдруг обнаружим, что Земля нам уже не принадлежит и в ключевых точках земного шара уже находятся опорные базы внеземной цивилизации? Ведь «вторжение» бывает разным — с применением оружия, если соперник пытается защищаться, а бывает тихое, достигнутое на основе добровольной сдачи соперника в виду бесперспективности попыток сопротивления.
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