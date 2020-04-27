На Землю массово падают обломки неизвестных аппаратов из космоса

Со всего мира поступают сообщения о «пылающих объектах с неба».

Обычно подобные события объясняют инверсионными следами самолетов подсвеченными солнечным светом, но в апреле этого года, в разных странах мира стали наблюдать нечто подобное, но вот только совсем не подходящее под «инверсионные следы».

Похоже на то, что из космоса на землю совершают посадку некие неопознанные летательные аппараты, которые не летят по прямой траектории, а корректируют ее в процессе полета для уменьшения сопротивления плотных слоев атмосферы и эти объекты намного крупнее обычного авиалайнера.

Представители властей к которым обращались обеспокоенные увиденным граждане, сперва уверяли, что это инверсионные следы, но когда появились видео и фото на которых видно, что объекты очень крупные, входят в атмосферу парами и совершают резкие маневры, это все попытались объяснить «падением метеоритов», что согласитесь уж совсем притянуто за уши.

Вот снимок, сделанный в небе над Трейси, штат Калифорния, 23 апреля 2020 года. Фотограф, который сообщил о наблюдении, заявил, что он только что с работы ехал домой, когда увидел странный объект в утреннем небе.

«Эксперты» скажут, что это был метеорит, но вы когда-нибудь видели, чтобы метеорит превращался во что-то с двумя горящими следами позади него, которые затем, прежде чем ударить о землю, резко меняют курс, прежде чем продолжить свой полет.

Яркий пылающий объект падает с неба над Айовой, США

Медленно движущийся огненный шар, замеченный над Халлом, Великобритания

Пылающие объекты замечены над Великобританией и Канадой

Странный дымящийся объект, который упал с неба над Исландией 14 апреля 2020 года.

Так что же это — инверсионные следы самолетов, метеориты или НЛО, а может когда закончится режим общемировой самоизоляции мы вдруг обнаружим, что Земля нам уже не принадлежит и в ключевых точках земного шара уже находятся опорные базы внеземной цивилизации? Ведь «вторжение» бывает разным — с применением оружия, если соперник пытается защищаться, а бывает тихое, достигнутое на основе добровольной сдачи соперника в виду бесперспективности попыток сопротивления.