Апрель 27th, 2020

На Аляске ученые обнаружили пирамиды, которые старше египетских

Совместная экспедиция археологов и климатологов США обнаружила множество остатков домов и каменных пирамиды, возраст которых составляет около 11 тысяч лет на каменистом тундровом плато на западе хребта Брукса на Аляске.

Отчет об исследовании появился в издании Anchorage Daily News. На местности ученые смогли обнаружить остатки жилищ, кольцевые «фундаменты», которые служили основой для домов иглу, а также ямы для хранения продуктов, и разнообразных отходов. Кроме того, были найдены пирамидально сложенные груды камней. Эти сооружения далеко не такие впечатляющие, как пирамиды Египта, но, тем не менее, они примерно вдвое древнее африканских. Ученые считают, что пирамиды на Аляске в древности служили ловушками, в которые люди загоняли карибу — северных оленей.

«Местные жители использовали в своих интересах карибу, рыбу, ягоды, водоплавающую птицу и, в самый ранний период, вероятно, зубров, — считает археолог Джефф Расич из Службы национальных парков. — Перевал Ховарда — это тундровые ворота шириной в несколько километров, через которые стада карибу до сих пор сезонно мигрируют из Западной Арктики».

Несмотря на крайне сложные климатические условия, эта местность, по мнению ученых, всегда была богата пищей. Туземцы называли перевал Ховарда словом «Акутук» (Akutuq). Это было название их любимого лакомства, которое они готовили из взбитых животных жиров, сахара и ягод. Снежные узоры, нарисованные ветром на перевале Ховарда, внешне напоминали им это лакомство.

Что касается погоды, то климатический антирекорд был зафиксирован в этих местах 21 февраля 2013 года. В тот день температура воздуха опустилась до отметки около минус 43 градусов по Цельсию, а ветер дул со скоростью около 87 км/ч.

И это не было единичным событием. Близкие к описанным условия были зафиксированы в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. На ветру температура была еще ниже. Ученые считают, что эскимосы пережидали в своих домах сильные морозы, после чего отправлялись на перевал в поисках заледеневших туш павших от холода карибу.