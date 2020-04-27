 
 
Апрель 27th, 2020

«Мне самой страшно» — Кэмерон Диаз показала себя без макияжа

Кэмерон Диаз показала поклонникам, как выглядит без макияжа

 

Звезда Голливуда Кэмерон Диаз  решилась на смелый поступок, решив появиться в инстаграм без фильтров и косметики.

Звезде «Маски», «Ангелов Чарли» и кучи других отличных фильмов уже 47 лет, но современная пластическая медицина и косметология творит настоящие чудеса, так что и в 50 можно выглядеть не хуже, чем в 30.

Кэмерон Диаз показала поклонникам, как выглядит без макияжа

Ну, а если вы решили выйти к поклонникам в «прямой эфир», то можно и вовсе воспользоваться фильтрами. Актриса решила, что все это лишнее.

Теперь поклонники с грустью обсуждают, что Кэм уже не та…

Кэмерон Диаз показала поклонникам, как выглядит без макияжа

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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