«Мне самой страшно» — Кэмерон Диаз показала себя без макияжа

Звезда Голливуда Кэмерон Диаз решилась на смелый поступок, решив появиться в инстаграм без фильтров и косметики.
Звезде «Маски», «Ангелов Чарли» и кучи других отличных фильмов уже 47 лет, но современная пластическая медицина и косметология творит настоящие чудеса, так что и в 50 можно выглядеть не хуже, чем в 30.
Ну, а если вы решили выйти к поклонникам в «прямой эфир», то можно и вовсе воспользоваться фильтрами. Актриса решила, что все это лишнее.
Теперь поклонники с грустью обсуждают, что Кэм уже не та…
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